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Пашинян сделал прививку от коронавируса

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Он привился вакциной вместе со своей женой Анной.

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что он сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что Никол Пашинян сделал прививку вместе со своей женой. Также исполняющий обязанности главы правительства Армении призвал всех граждан вакцинироваться от COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин назвал важным развитие приложения "Путешествуй без ковид".

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Теги: вакцинация, коронавирус, пашинян
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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