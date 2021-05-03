Пашинян сделал прививку от коронавируса

Он привился вакциной вместе со своей женой Анной.

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что он сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что Никол Пашинян сделал прививку вместе со своей женой. Также исполняющий обязанности главы правительства Армении призвал всех граждан вакцинироваться от COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин назвал важным развитие приложения "Путешествуй без ковид".

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան