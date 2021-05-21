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Путин: локализация производства в Армении и Киргизии вакцины РФ от ковида рассматривается

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Глава РФ рассказал об успехах в обеспечении стран ЕАЭС вакцинами от коронавируса.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что локализация производства в Армении и Киргизии отечественной вакцины от ковида рассматривается. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на Высшем совете ЕАЭС. Представитель РФ принял участие в мероприятии при помощи видеоконференции. Политик напомнил коллегам, что массовая вакцинация внутри РФ ведется активно.

Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина - "Спутник Лайт".

Владимир Путин, президент РФ

Выпуск "Спутника V" успешно локализован в Казахстане и Белоруссии. Аналогичные производства могут быть развернуты и в других странах ЕАЭС.Путин уточнил, что Россия является единственным государством, которое передает технологии изготовления препарата за пределы страны. Он призвал к сотрудничеству в борьбе с распространением инфекции и сфере лекарственной безопасности. К  концу текущего года эксперты ЕАЭС подготовят план мероприятий по стратегии обеспечения лекарствами опасных заболеваний включая не один только COVID-19.

Путин заявил, что страна будет стремиться улучшить условия для трудовых мигрантов.


Видео: kremlin.ru

Теги: армения, владимир путин, еаэс, киргизия, спутник лайт
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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