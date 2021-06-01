Шойгу: на стратегических учениях "Запад-2021" будет массово применяться военная авиация

Военные учения с Минском состоятся в сентябре текущего года.

Российский генерал Сергей Шойгу рассказал о том, что на стратегических учениях "Запад-2021" будет массово применяться военная авиация. Заявление министр обороны РФ сделал в рамках селекторного совещания. По словам спикера, стратегические боевые учения с Белоруссией запланированы на сентябрь. Шойгу надеется, что к этому времени летный персонал и средства (летная техника, вертолетные площадки и аэродромы) будут подготовлены к проведению мероприятий в соответствии с безопасностью полетов. Военные планируют создать тяжелую воздушную обстановку для молодых летчиков.

В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми летчиками, проходящими службу в строевых частях. В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Генерал призвал коллег определить для молодых специалистов оптимальную нагрузку в соответствии с их физическими силами и практическими умениями, уровнем натренированности.

Россия создаст новые военные соединения у западных границ.

Фото и видео: YouTube / Россия 24