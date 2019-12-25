Россия создаст новые военные соединения у западных границ

Сергей Шойгу заявил о реакции на активизацию деятельности НАТО у границ РФ.

Россия создаст новые военные соединения у западных государственных границ. Об этом на селекторном совещании оборонного ведомства заявил Сергей Шойгу. Генерал уточнил, что к концу 2021 года в Западном военном округе появится порядка 20 новых боевых частей. Таким образом Москва ответит на усиление активности со стороны НАТО под управлением США. Глава профильного ведомства уточнил, что в РФ наблюдают за наращиванием присутствия кораблей и увеличением интенсивности полетов авиации со стороны Запада.

Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российский генерал заметил, что в новые соединения будет поставлена современная техника и вооружение. ЗВо предоставят около двух тысяч единиц оружия. Также будут усилены навыки состава органов управления и бойцов. Интенсивность отработки задач военными кораблями будет увеличена на 30%, налета авиации - на 4%.

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Фото: Минобороны России