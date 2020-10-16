Байден заявил, что доверие к США в мире снизилось из-за Трампа

Он считает, что принцип, который ставит Америку превыше всего, завёл страну в одиночество.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что доверие к Штатам в мире снизилось из-за действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщают ABC.

Мы оказались изолированы в мире, как никогда прежде. Джо Байден, кандидат в президенты США

Он считает, что принцип, который ставит Америку превыше всего, завёл страну в одиночество. Байден отметил, что сейчас Штаты находятся в наименьшей безопасности, чем раньше — из-за того, что Америке меньше доверяют в мире. По его словам, опрос граждан 17 государств показал, что они больше доверяют президенту России Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Администрации Трампа доверяют только 16% респондентов.

Ранее Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа.

Видео: YouTube / ABC News