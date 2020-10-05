Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

США, дипломаты и Госдепартамент готовы.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни коронавирусом президента США Дональда Трампа. Об этом пишут "РИА Новости".

Помпео рассказал о преступных и злонамеренных лицах, которые действуют по всему миру. Он отметил, что США, дипломаты и Госдепартамент готовы к провокационным действиям.

Также госсекретарь встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США — генералом Милли. По словам Помпео, от тоже готов к провокациям.

Ранее мы писали, что Байден выразил готовность перенести дебаты с Трампом из-за его болезни.

Видео: YouTube / The Hill