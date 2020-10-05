Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни коронавирусом президента США Дональда Трампа. Об этом пишут "РИА Новости".
Помпео рассказал о преступных и злонамеренных лицах, которые действуют по всему миру. Он отметил, что США, дипломаты и Госдепартамент готовы к провокационным действиям.
Также госсекретарь встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США — генералом Милли. По словам Помпео, от тоже готов к провокациям.
Ранее мы писали, что Байден выразил готовность перенести дебаты с Трампом из-за его болезни.
Видео: YouTube / The Hill
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