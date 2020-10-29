Офис канала из НЙ отправил посылку в ЛА, но документы пропали по дороге.

Американский телеканал Fox News сообщил о краже конфиденциальных документов о Байдене и его сыне Хантере. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон. По его словам, материалы, которые журналисты сочли достоверными, были отправлены по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Служба доставки заявила, что посылка оказалась вскрыта, а ее содержимое пропало.

Мы в понедельник получили от источника подборку конфиденциальных документов о семье Байденов. Мы убеждены, что эти документы подлинные...Во вторник утром компания-доставщик уведомила нас о том, что бандероль найдена вскрытой, а документы исчезли Такер Карлсон, американский ведущий

Напомним, что ране Хантера Байдена обвинили в оргиях и употреблении наркотических веществ. Кадры с сыном Джо Байдена были засняты представителями китайской платформы GTV. О платформе известно, что она связана с бывшим советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном.

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.

Видео: YouTube / Fox News