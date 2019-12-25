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Трамп считает, что сын Байдена совершенно не разбирается в энергетике
Сегодня, 7:49
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lesjasap

Трамп считает, что сын Байдена совершенно не разбирается в энергетике

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Политик напомнил о должности Хантера Байдена в Burisma Holdings.

Дональд Трамп считает, что сын Джо Байдена совершенно не разбирается в энергетике. Об этом американский лидер рассказал во время выступления перед избирателями в Пенсильвании. Политик напомнил, что Хантер Байден входил в правление украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Украина. Хантер получал $183 тыс. в месяц за членство в правлении энергетической компании с сомнительной репутацией. Он сидел в правлении и абсолютно ничего не знал об энергетике

Дональд Трамп, президент США

По словам Трампа, молодой человек из пенсильвании, находящийся перед ним, знает об энергетике гораздо больше, чем Хантер Байден. 

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.

Теги: burisma holdings, дональд трамп, хантер байден, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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