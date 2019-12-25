Трамп считает, что сын Байдена совершенно не разбирается в энергетике

Политик напомнил о должности Хантера Байдена в Burisma Holdings.

Дональд Трамп считает, что сын Джо Байдена совершенно не разбирается в энергетике. Об этом американский лидер рассказал во время выступления перед избирателями в Пенсильвании. Политик напомнил, что Хантер Байден входил в правление украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Украина. Хантер получал $183 тыс. в месяц за членство в правлении энергетической компании с сомнительной репутацией. Он сидел в правлении и абсолютно ничего не знал об энергетике Дональд Трамп, президент США

По словам Трампа, молодой человек из пенсильвании, находящийся перед ним, знает об энергетике гораздо больше, чем Хантер Байден.

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.