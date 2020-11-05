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Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах

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Кейли Макинэни рассказала о штатах, на которые рассчитывает администрация Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома назвала условия победы Дональда Трампа на выборах. Об этом Кейли Макинэни сообщила в эфире американского телеканала Fox News. Чиновница уточнила, что действующий глава государства обеспечит себе переизбрание на второй срок, если одержит победу в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвании.

Конечно, мы считаем, что путь лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем….Мы считаем, что одержим верх в Аризоне

Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница допустила, что в штате Пенсильвания могла быть фальсификация во время голосования. Она напомнила, что в прошлом в штате наблюдались странные результаты голосования во время обработки бюллетеней избирателей.

На данный момент местные авторитетные СМИ предварительно говорят о том, что итоги голосования в Аризоне неоднозначны. В Джорджии и Пенсильвании у Дональда Трампа наблюдается незначительный перевес.

Акция протеста в Нью-Йорке вылилась в стычки с полицией.

Видео: Fox News
 

Теги: аризона, белый дом, дональд трамп, кейли макинэни
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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