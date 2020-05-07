Кейли Макинэни рассказала о недовольстве Трампа в отношении мер, которые Китай принимает во время пандемии коронавируса.

США разочаровались в отношениях с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни во время брифинга с журналистами. Чиновница отметила, что сейчас взаимодействие между Вашингтоном и Пекином следует характеризовать как "разочарующие", а также с "чувством досады".

Кейли Макинэни рассказала, что администрация главы США недовольна мерами, которые китайское правительство предпринимает по борьбе с распространением коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Дональд Трамп говорил о том, что некоторые решения КНР поставили под угрозу жизни американских граждан.

Макинэни отказалась комментировать отношения между странами, связанные с торговлей. Она отметила только тот факт, что в Вашингтоне довольны подписанием первого этапа соглашения, заключенного в 2019 году.

Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ.

Видео: Youtube/ The White House