США разочаровались в отношениях с Китаем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни во время брифинга с журналистами. Чиновница отметила, что сейчас взаимодействие между Вашингтоном и Пекином следует характеризовать как "разочарующие", а также с "чувством досады".
Кейли Макинэни рассказала, что администрация главы США недовольна мерами, которые китайское правительство предпринимает по борьбе с распространением коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Дональд Трамп говорил о том, что некоторые решения КНР поставили под угрозу жизни американских граждан.
Макинэни отказалась комментировать отношения между странами, связанные с торговлей. Она отметила только тот факт, что в Вашингтоне довольны подписанием первого этапа соглашения, заключенного в 2019 году.
Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ.
Видео: Youtube/ The White House
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