Чэнь Сюй назвал подобные обвинения "абсурдными".

Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал постоянный представитель КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй. Дипломат пояснил, что власти страны не заключали никаких соглашений с Всемирной организацией здравоохранения с целью сокрытия информации о распространении коронавируса. Подобные домыслы иностранец назвал абсурдными.

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Специалист добавил, что Китай обратил внимание на "определенную шумиху" и "смешные высказывания". Он уверен, что обвинения КНР в сговоре с ВОЗ политически мотивировано. Он сомневается в том, что подобные абсурдные заявления помогут общественности бороться с пандемией COVID-19.

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