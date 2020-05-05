Китай оказался лидером в гонке по созданию вакцины от COVID-19

Сейчас в мире насчитывается более 100 потенциальных лекарств против коронавируса.

Китай занимает лидирующую позицию в гонке по созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент в мире насчитывается более 100 потенциальных лекарств против COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times.

Клинические испытания вакцины сейчас проводятся сразу четырьмя китайскими производителями. Два производителя – CanSino Biologics и Уханьский институт биопродукции – приступили ко второй фазе испытаний, оставив позади главных конкурентов из Великобритании и США. Представители китайского центра по профилактике заболеваний заявили, что лекарство против COVID-19 в КНР может появиться уже в сентябре 2020 года.

В свою очередь эксперты отмечают, что просто создать лекарство – недостаточно. Китайским производителям необходимо завоевать доверие как иностранных потребителей, так и своих. Последние несколько лет фармацевтические компании КНР не раз становились фигурантами громких скандалов. Например, в 2018 стало известно, что более 250 тысяч доз средства от дифтерии производились с нарушением стандартов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России.

Видео: Youtube/CGTN