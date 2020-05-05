В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в России

На легкие клинические формы и бессимптомное течение заболевания приходится 70-80% случаев инфицирования.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин назвал причину низкого уровня смертности от коронавируса в России. По словам специалиста, эта объясняется ранней диагностикой. Об этом он заявил порталу стопкоронавирус.рф.

Акимкин рассказал, что ранняя диагностика позволяет контролировать течение болезни и не допускать тяжелых состояний. Сегодня в России на клинические формы и бессимптомное течение приходится 70-80% случаев инфицирования.

Своевременно выявлять и изолировать пациентов с легкими формами заболевания и бессимптомных носителей позволяют высокоспецифичные тест-системы. По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 155 370 заболевших в 85 регионах, 19 865 человек выздоровели, 1451 — умерли.

Ранее мы писали, что шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф