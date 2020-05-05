Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19

Швеция является одной из немногих стран, которая не вводила карантин из-за пандемии коронавируса.

Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал о двух основных мерах, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.

По словам специалиста в первую очередь необходимо мыть руки, о чем говорили и знали "уже 150 лет". Во-вторых, стоит соблюдать социальную дистанцию, то есть нельзя подходить слишком близко к другим людям.

Стоит отметить, что Швеция является одной из немногих стран, которая не вводила всеобщий карантин из-за пандемии коронавируса. Граждан страны попросили соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и отказаться от поездок по стране. Жители Швеции показали высокую дисциплинированность. Они выполняют все рекомендации, которые помогут избежать заражения COVID-19.

В беседе с журналистами Хан Гизеке также выразил уверенность, что не нужно ужесточать пограничный контроль. Напомним, в марте страны Шенгенской зоны ограничили перемещения внутри европейского пространства и запретили "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС. Ограничения продлили до 15 мая.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,3 млн заразившихся коронавирусной инфекцией человек, около 240 тысяч скончались от этой болезни. В Швеции выявлено 22 317 случаев заболевания, погибли 2 679 человек.

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Видео: Youtube/Sky News