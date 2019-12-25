Израильские ученые совершили прорыв в борьбе с COVID-19

Специалисты показали антитела, которые способны уничтожить коронавирус в теле пациента.

Команда ученых из Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона рассказала главе Минобороны страны Нафтали Беннет о "значительном прорыве" в разработке лекарства от коронавируса. Об этом пишет издание "Едиот Ахронот".

Беннету были представлены моноклональные антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут нейтрализовать его прямо в организме пациента. Исследователи сообщили министру о завершении стадии разработки, теперь антитела должны пройти тщательное тестирование. Следующим шагом станет получение патента на разработку и сотрудничество с международными компаниями, которые смогут производить лекарство в коммерческих объемах.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 240 тысяч человек скончались от этой болезни. По данным за 5 мая, в России число заболевших перевалило отметку 155 тысяч человек. За последние сутки в нашей стране выявили 10 102 новых случаев, 95 пациентов умерли, 1770 – выздоровели.