Коронавирус в России: последние новости сегодня

Piter.TV публикует актуальную информацию по числу заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 за последние сутки.

Сколько заболевших коронавирусом в России последние сутки

За последние сутки в России выявили 10 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. У 4961 пациентов (49,1%) заболевание протекает без клинических проявлений.

Больше всего заболевших в Москве. За последние сутки в столице зарегистрировано 5714 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте в списке Московская область – 822 заразившихся. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 226 новыми случаями. Также в топ-5 попали Нижегородская область (174) и Свердловская область 133.

Меньше всего заболевших было выявлено в Республике Карелия (2), Республике Калмыкия (1), Республике Алтай (1), Сахалинской области (1) и Чукотском АО (1).

Сколько людей умерли от коронавируса в России за последние сутки

За последние сутки в России было зарегистрировано 95 смертей от новой коронавирусной инфекции. Больше всего летальных случаев в Москве (52) и Московской области (16). С начала пандемии в РФ умер 1451 человек.

При этом за минувшие сутки были выписаны из больницы 1770 человек. За весь период выздоровели 19 865 пациентов с COVID-19.