К демонстрантам присоединились активисты из Black Lives Matter.

Акция протеста в Нью-Йорке вылилась в стычки с полицией. Об этом сообщили местные корреспонденты. По данным ТАСС, демонстрации завершились задержанием отдельных активистов. В основном в Вашингтон-сквере собрались сторонники кандидата в президенты от демократической партии Джо Байден. В мероприятии участвовали несколько десятков человек. Они осудили Дональда Трампа за призыв прекратить подсчет голосов в ряде американских штатов.

После к протестующим присоединились члены движения "Жизни темнокожих имеют значение". Они начали оскорблять офицеров правоохранительных органов. Митингующие потребовали сокращение расходов на полицию и смены власти Трампа. В общей сложности полицейским пришлось арестовать десять человек. Затем представители закона оцепили квартал.

Американцы начали протестовать из-за результатов выборов в Мичигане.

Видео: YouTube / The Straits Times