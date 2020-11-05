Американцы призывают приостановить подсчет голосов избирателей.

Американцы начали протестовать из-за результатов выборов в Мичигане. Видеозапись акции опубликовали представители Telegram-канала "Hue". Жители штата остались недовольны результатами предварительного подсчета голосов. Демонстранты требуют прекратить подсчет. При этом практически все вышедшие на улицы американцы соблюдают требования профилактики коронавируса - они в медицинских масках.

Напомним, что ранее с соответствующим требованием также выступили жители штата Нью-Йорк. Штаб Дональда Трамп подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. После подсчета 99% голосов в данной штате оказалось, что Джо Байден набирает в нем 50,3% поддержки избирателей, в то время как Дональд Трамп - 48,1%.

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Видео: TG / Hue