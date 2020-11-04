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Впервые в истории США трансгендер займет место в Сенате

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Кандидат набрала более 90 процентов голосов.

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате. Политик будет представлять штат Делавэр. В своем Instagram избранный сенатор выразила благодарность за поддержку.

Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо
Сара Макбрайд

До того как попасть в сенат Макбрайд работала стажером в ​​администрации 44-го президента США Барака Обамы, а также занимала пост пресс-секретаря фонда Human Rights Campaign. В газете The New York Times написали, что после своего избрания Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

Видео: YouTube / 2020 Democratic National Convention

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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