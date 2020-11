Впервые в истории США трансгендер займет место в Сенате

Кандидат набрала более 90 процентов голосов.

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате. Политик будет представлять штат Делавэр. В своем Instagram избранный сенатор выразила благодарность за поддержку.

Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо

Сара Макбрайд

До того как попасть в сенат Макбрайд работала стажером в ​​администрации 44-го президента США Барака Обамы, а также занимала пост пресс-секретаря фонда Human Rights Campaign. В газете The New York Times написали, что после своего избрания Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

