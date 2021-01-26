Трамп: при Байдене США руководил тот, кто управлял машинкой для подписи документов

Глава США оценил помилование Джо Байденом ряда лиц из палаты представителей Конгресса США перед своим уходом из администрации в Вашингтоне.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что вместо бывшего главы государства, демократа Джо Байдена страной руководил тот, кто управлял машинкой для подписи документов. Соответствующее заявление действующий лидер Белого дома сделал во время своего митинга в Мичигане, посвященного стодневному сроку с момента начала управления страной. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал MSNBC, запись опубликована на YouTube-канале СМИ.

Этот парень был едва ли президентом. Никто не знал, был ли он президентом, кто, черт возьми, был президентом. По сей день я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов, но что я могу знать. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что речь ведется об устройстве для автоматической постановки подписи, который называется автопером или автопеном. Такой механизм удерживает перьевую ручку, которая самостоятельно ставит необходимую подпись на документах.

Перед тем, как сложить свои должностные полномочия, Джо Байден помиловал в упреждающем порядке членов комитета палаты представителей, которые расследовали уголовное дело о штурме Капитолия. В марте 2025 года Дональд Трамп заявил, что эти указы являются недействительными, так как они были подписаны автопеном. По словам иностранного политика, его предшественнику не дали разъяснений относительно необходимых документов о помиловании людей, а сам лично он их не одобрял.

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Фото и видео: YouTube / WFAA