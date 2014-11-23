Глава США призвал посмотреть, как в России продолжат переговорный процесс.

Американский прехидент-республиканец Дональд Трамп в понедельник, 28 апреля, рассказал о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский на рабочей встрече в Ватикане попросил у лидера Белого дома больше оружия для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление иностранный политик заявил местным журналистам во время общения с пресс-пулом вашингтонской администрации в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси. Глава страны подчеркнул, что для начала он хочет посмотреть на действия российского руководства по достижению мирного соглашения. Глава государства добавил, что он "удивлен и расстроен" ударами России по украинской территории.

Он мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России. Дональд Трамп, глава США

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS подчеркнул, что Москва в ходе своей специальной военной операции наносит удары только по военным целям или гражданским объектам на Украине, используемым военнослужащими киевского режима.

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX