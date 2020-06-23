Ставка стразовых взносов для IT-компаний будет снижена с 14% до 7,6%. Ставка налога на прибыль уменьшится с 20% до 3%.

В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам.

Глава государства посчитал, что это правильное решение. Он предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний бессрочно, несмотря на то, что сейчас она составляет 14% на период до 2023 года.

Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире. - Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер обратился к правительству с просьбой продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть конкурентноспособной страной.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил расширить программу льготной ипотеки.

Видео: телеобращение Владимира Путина