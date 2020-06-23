В России будет проведен налоговый маневр в IT-отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к россиянам.
Глава государства посчитал, что это правильное решение. Он предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний бессрочно, несмотря на то, что сейчас она составляет 14% на период до 2023 года.
Будет правильно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.
- Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер обратился к правительству с просьбой продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть конкурентноспособной страной.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил расширить программу льготной ипотеки.
Видео: телеобращение Владимира Путина
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