Глава государства увеличил лимиты по льготной ипотеке с 3 млн рублей и 8 млн рублей до 6 млн рублей и 12 млн рублей соответственно.

Российский президент Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки. Об этом он заявил во вторник, в рамках своего выступления перед гражданами России.

Речь идет о покупке новостроек под 6,5% годовых. Россияне получат возможность брать льготные кредиты в регионах на квартиры стоимостью до 6 млн рублей. В Москве и Петербурге льготные кредиты увеличат до 12 млн рублей. Президент подчеркнул, что нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья.

В этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимость не до 3 млн рублей, как прежде, а до 6 млн рублей. В крупнейших агломерациях – Московской, Санкт-Петербургской – до 12 млн рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. - Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что программа льготного кредитования на покупку новостроек под 6,5% годовых запущена по указу президента Российской Федерации. Постановление правительства вступило в юридическую силу со 2 мая.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин намерен выделить дополнительные средства на льготное кредитование компаний.

Видео: телеобращение Владимира Путина