Программа льготного кредитования получит дополнительные 100 млрд рублей под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.

Президент России Владимир Путин намерен выделить дополнительные средства на льготное кредитование компаний. Об этом он заявил во вторник вечером, в рамках телеобращения к гражданам страны.

Глава государства отдельно отметил меры поддержки занятости. Он подчеркнул, что льготный кредит по ставке 2% предусмотрен для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Эти средства будут доступны организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе. Он добавил, что кредит будет полностью списан при сохранении штатной численности.

Поэтому предлагаю расширить эту… программу, выделить на её реализацию ещё 100 млрд рублей. - Владимир Путин, президент РФ

Он также уточнил, что государство одобрило заявки от 90 тыс. компаний. Власти не ожидали такого спроса. Он оказался значительно выше, чем изначально предполагало правительство.

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