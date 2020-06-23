Путин: российские семьи получат ещё по 10 тыс. рублей на каждого ребенка

Каждый ребенок получит по 10 тыс. рублей.

Российский президент Владимир Путин анонсировал повторные выплаты семьям с детьми. Об этом он заявил в рамках телеобращения к гражданам.

Речь идет о детях в возрасте до 16 лет. Глава государства подчеркнул, что такая выплата станет второй по счету. Впервые дети получили поддержку от государства в июне. Президент уточнил, что те, кто ранее получал выплату, могут не подавать заявку на начисление нового пособия для детей. По словам главы государства, это произойдет автоматически.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин предложил продлить выплаты социальным работникам.

Видео: телеобращение Владимира Путина