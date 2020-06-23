Выплаты продлят на два месяца.

Глава государства Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам. С соответствующей инициативой он выступил в рамках телеобращения к россиянам.

До 15 сентября социальные работники будут получать денежную поддержку.

Выплаты для таких специалистов начисляются в период с 15 апреля до 15 июля. Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября. - Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер обратился с просьбой к россиянам. Он попросил граждан быть осторожными до появления вакцины от коронавируса. Путин отметил, что эпидемия ещё не закончилась. Он добавил, что сейчас во всем мире сложное время, но нужно запастись терпением и смотреть на происходящее с позитивной точки зрения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии.

Видео: телеобращение Владимира Путина