Глава государства Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам. С соответствующей инициативой он выступил в рамках телеобращения к россиянам.
До 15 сентября социальные работники будут получать денежную поддержку.
Выплаты для таких специалистов начисляются в период с 15 апреля до 15 июля. Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября.
- Владимир Путин, президент РФ
Также российский лидер обратился с просьбой к россиянам. Он попросил граждан быть осторожными до появления вакцины от коронавируса. Путин отметил, что эпидемия ещё не закончилась. Он добавил, что сейчас во всем мире сложное время, но нужно запастись терпением и смотреть на происходящее с позитивной точки зрения.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии.
Видео: телеобращение Владимира Путина
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