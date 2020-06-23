Глава государства отдельно поблагодарил медицинских работников и всех, кто так или иначе помогал в борьбе с коронавирусом.

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии. Об этом он заявил в рамках телеобращения к гражданам.

Путин искренне поблагодарил всех россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и к безопасности близких.

Благодарю за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии. - Владимир Путин, президент РФ

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что с 1 января 2021 года изменяется ставка НДФЛ для богатых граждан.

Видео: обращение Владимира Путина