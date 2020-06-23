Российский лидер Владимир Путин поблагодарил россиян за преодоление опасного периода пандемии. Об этом он заявил в рамках телеобращения к гражданам.
Путин искренне поблагодарил всех россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и к безопасности близких.
Благодарю за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии.
- Владимир Путин, президент РФ
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что с 1 января 2021 года изменяется ставка НДФЛ для богатых граждан.
Видео: обращение Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все