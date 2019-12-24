Ставка меняется с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

С 1 января 2021 года изменяется ставка НДФЛ для богатых граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения к жителям России.

По словам Владимира Путина, налоговое администрирование в стране стало наиболее понятным для граждан. Он отметил, что граждане, с разным уровнем дохода платят налог одинаково.

На первый взгляд это выглядит недопустимо. Однако, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась значительно, эти дополнительные средства государство получило возможность направить на решение социальных задач, станет ясно, что справедливость здесь абсолютно не причем. - Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, у России появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано. Власти могут направлять дополнительные средства на решение конкретных социальных задач.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Владимир Путин заявил, что Россия лидируют по количеству тестов по COVID-19.

Видео: обращение Владимира Путина