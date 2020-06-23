Путин: Россия лидирует по количеству тестов COVID-19 на 1000 человек

Путин подчеркнул, что общее число тестов превысило 17 миллионов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия лидируют по количеству тестов по COVID-19. Об этом он заявил в рамках телеобращения к россиянам.

Глава государства поблагодарил медиков и врачей, а также всех, кто так или иначе помогал в борьбе с коронавирусом.

Говорю об этом не для того, чтобы посоревноваться…нет. Речь о другом. За счет столь масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии. Даже если она протекает скрытно, бессимптомно. А значит разрывать цепочку передачи инфекции. Пресекать её дальнейшее распространение. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

В рамках телеобращения Владимир Путин подчеркнул, что эпидемия отступает. Он также обратил внимание на то, что вирус по-прежнему опасен.

Видео: Обращение Владимира Путина