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С начала 2024 года в Петербурге отремонтировали более 1,1 тыс. домов
Сегодня, 11:57
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С начала 2024 года в Петербурге отремонтировали более 1,1 тыс. домов

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Северная столица стала лидером среди регионов страны.

В Петербурге с начала 2024 года отремонтировали 1136 домов. Об этом пишет 19 ноября "Петербургский дневник", ссылаясь на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. 

Отмечается, что здания по всей стране приводят в нормативный вид в рамках программы капитального ремонта. В регионах отремонтировали 22,3 тыс. жилых домов площадью 92,3 млн "квадратов", а Северная столица стала лидером по показателю. 

Одна из задач стройкомплекса России – поддерживать многоквартирный жилой фонд в надлежащем состоянии. Самым действенным инструментом для того, чтобы отсрочить ветшание домов, является своевременное проведение капитального ремонта. В отремонтированных домах живут более 3,5 млн жителей. 

Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства РФ 

Ранее на Piter.TV: пышечная на Большой Конюшенной временно закрылась на ремонт. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: жилые здания, капремонт домов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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