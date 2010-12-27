К отопительному сезону в Петербурге подготовят 23 483 жилых здания

В текущем году на работы по подготовке выделили 4,075 миллиарда рублей.

На заседании правительства в Смольном обсудили вопросы, связанные с отопительным сезоном, который стартовал 24 сентября.

В текущем году на работы по подготовке выделили 4,075 миллиарда рублей.

На электроснабжение выделено 341,83 миллиона рублей. На крыши – 1391,85 миллиона рублей, теплоснабжение – 1429,48 миллиона рублей. Сергей Шарлаев, первый заместитель председателя Жилищного комитета

Шарлаев отметил, что в каждом районе есть горячие линии, на которые можно обратиться с вопросами по поводу отопления. Губернатор Петербурга поручил разместить на двери каждой парадной информацию о снижении тарифов на коммунальные услуги.

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