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В Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления
Сегодня, 15:05
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Alena_Zinovieva

В Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления

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Звонки принимаются в жилищном комитете и во всех районных администрациях.

В понедельник, 23 сентября, в преддверии начала отопительного сезона в Петербурге открылись горячие линии. Об этом сообщает пресс-служба городского жилищного комитета.

На звонки отвечают представители жилищного комитета, а также всех районных администраций. О проблемах с отоплением можно заявить в жилищный комитет с 9 утра до 21 часа по телефону: 710-44-54. В СПб ГКУ "Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга" будут принимать звонки круглосуточно.

Ранее мы писали, что в Петербурге 24 сентября включат отопление.

Фото: pixabay.com

Теги: горячая линия, жилищный комитет, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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