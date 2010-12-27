В Петербурге 24 сентября включат отопление

Комитет по энергетике впустил соответствующее распоряжение .

С 24 сентября в квартирах Санкт-Петербурга включат отопление. Комитет по энергетике впустил соответствующее распоряжение в пятницу, 20 сентября.

В 2019 году отопительный сезон начнется несколько раньше из-за внезапного похолодания. А по прогнозам синоптиков, похолодание надолго пришло в Санкт-Петербург. С 24 сентября исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление.

В 2018 году постоянное отопление включили 28 сентября, в 2017 - 4 октября.

Петербург перешел на переодическое отопление 16 сентября.

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