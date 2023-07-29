Старейшая пышечная на Большой Конюшенной временно закрылась на ремонт

Заведение внесено в Красную книгу памятных мест Петербурга.

Легендарная пышечная на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге закрылась на капитальный ремонт. Объявление заметили посетители. Ремонтные работы в помещении начались еще 11 ноября, а закончить их планируют через две недели.

"Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для вас. Поэтому мы закрываемся на ремонт с 11 по 25 ноября" официальное объявление на странице ВКонтакте

В пышечной планируют устанавливать новую систему вентиляции, а также провести ремонт в зале и на кухне.

Ранее Piter.TV сообщал, что картина Николая Рериха "Вечер богатырства Киевского" отправилась в Эрмитаж на выставку.

Фото: Мария Иванова / ВКонтакте