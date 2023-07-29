Старейшая пышечная на Большой Конюшенной временно закрылась на ремонт

Легендарная пышечная на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге закрылась на капитальный ремонт. Объявление заметили посетители. Ремонтные работы в помещении начались еще 11 ноября, а закончить их планируют через две недели.
"Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для вас. Поэтому мы закрываемся на ремонт с 11 по 25 ноября"
официальное объявление на странице ВКонтакте
В пышечной планируют устанавливать новую систему вентиляции, а также провести ремонт в зале и на кухне.
Ранее Piter.TV сообщал, что картина Николая Рериха "Вечер богатырства Киевского" отправилась в Эрмитаж на выставку.
Фото: Мария Иванова / ВКонтакте
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