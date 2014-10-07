Картина Николая Рериха "Вечер богатырства Киевского" отправилась в Эрмитаж на выставку

Её покажут на выставке, посвящённой юбилею художника.

Государственный Эрмитаж готовится к масштабной выставке произведений Николая Рериха к 150-летию со дня рождения художника. Часть работ привезут из недавно открытого музея-усадьбы живописца в Изваре.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, сотрудники Музейного агентства 47 региона заботливо и надёжно упаковали картину "Вечер богатырства Киевского", которая хранилась в Музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре.

В Эрмитаже картина будет выставлена в составе экспозиции "Твердыня пламенная". Открытие выставки состоится 20 ноября.

Ранее Piter.TV сообщал, что в манеже малого Эрмитажа открылась выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора.

Видео: Telegram-канал "Админка" / пресс-служба администрации Ленобласти