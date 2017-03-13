В Эрмитаже заработала выставка к 300-летию Монетного двора

Экспозиция включает более 1,5 тысяч уникальных экспонатов, многие из которых представлены впервые.

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка, посвященная 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора. Мероприятие организовано Государственным Эрмитажем и предприятием "Гознак".

Экспозиция включает более 1,5 тысяч уникальных экспонатов, многие из которых представлены впервые. Среди них редкие монеты, медали, инструменты для чеканки, а также исторические документы, отражающие эволюцию монетного производства с момента его основания Петром Великим в 1724 году. Особое внимание заслуживают редкие рубли Петра I, выпущенные в 1724 году, пробные и экспериментальные монеты, а также современные инвестиционные монеты.

Выставка также демонстрирует достижения монетного двора в области медальерного искусства, включая олимпийские медали и неутвержденные проекты ордена Сталина, созданные в 1953 году. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что монетное дело — это не просто производство, но и высокое искусство, требующее мастерства и художественного видения.

Выставка продлится с 23 октября 2023 года до 11 февраля 2025 года, предоставляя возможность всем желающим познакомиться с историей монетного дела и увидеть шедевры, которые не только использовались в обращении, но и стали культурными символами.