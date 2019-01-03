"Царское село" приютило выставку картин художников России и Ирана

Молодые живописцы из двух стран отразили в своих работах видение другой культуры.

Сегодня в ГМЗ "Царское село" в рамках фестиваля "Узоры дружбы" открылась художественная выставка. На экспозиции представлено более сотни работ российских и иранских молодых художников, которые отразили в них собственное видение культуры дружественной страны. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы музея-заповедника.

Выставка показала, что наши иранские художники прекрасно знают культуру и традиции России, русских писателей и композиторов, и это им удалось отразить в своих работах. Также и российские художники знают обычаи Ирана, персидскую литературу, корифеев нашей культуры, наши исторические памятники. Одна из целей этого фестиваля заключалась и в том, чтобы сотрудничество наших стран вышло за рамки столиц, чтобы жителей разных регионов были вовлечены в этот красивый проект . Масуд Ахмадванд, советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

Всего на фестиваль было прислано порядка 600 работ от молодых живописцев. Сама же выставка стала частью проекта, который посвящен памяти российского художника Сергея Андрияки, который умер в текущем году. Часть мероприятий, посвященных персоне, уже прошли в Москве. "Царское Село" – вторая точка размещения экспозиции. Она продержится в ГМЗ до 7-го ноября, после чего отправится в Сочи, а после – в Иран.

Также завтра в Государственном Русском музее откроется выставка с отреставрированными картинами К.П. Брюллова "Великий Карл".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"