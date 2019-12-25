Картины "Великого Карла" покажут в Русском музее

Выставка к 225-летию художника будет открыта 18-го октября.

Через два дня в Государственном Русском музее откроется экспозиция "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова". Выставка разместится в Михайловском дворце, – следует из информации, опубликованной в пресс-службе Русского Музея.

"Великий Карл" – прозвище, которое получил художник еще при жизни за заслуги перед русской культурой. Именно он, по оценкам искусствоведов, сделал русскую живопись первой половины XIX века фактом мировой культуры.

Показ состоит из более чем 300 разновидных произведений знаменитого художника. Некоторые из них, как, например, "Последний день Помпеи", прошли через долгий процесс реставрации. Впервые в России на выставке будет представлена работа Брюллова "Христос во гробе", которая долгое время пробыла за границей.

Экспозиция простоит в Русском музее полгода, до 12-го мая 2025-го, после чего отправится в Москву.

Ранее мы рассказывали о длительном и уникальном процессе реставрации "Последнего дня Помпеи" Брюллова.

Фото: скриншот с сайта выставки "Великий Карл"