В Русском музее завершилась реставрация "Последнего дня Помпеи"

В пресс-службе Русского музея сообщают, что накануне была завершена первая комплексная научная реставрация картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Результат работы представили на открытом заседании Реставрационного совета с участием представителей Минкульта.
Сегодня завершилась первая за почти двести лет комплексная научная реставрация всемирно известного полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Это особенная картина для истории искусства России и Европы – она возглавляет список произведений русских художников во всемирном перечне шедевров. Наши ведущие специалисты и научные сотрудники провели исследовательские и реставрационные работы на высочайшем уровне.
Алла Манилова, генеральный директор Русского музея
Особенность проводимых работ по реставрации полотна Брюллова заключалась в том, что за их ходом могли наблюдать посетители музея: реставрация проходила в открытой мастерской, которую от гостей музея отделяла лишь стеклянная стена. Сами работы проходили при поддержке ПАО "Газпром".
Сегодня же стало известно об открытии "Дома реставратора" на Литейном проспекте.
Фото: ВКонтакте / Русский музей
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