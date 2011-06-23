В Русском музее завершилась реставрация "Последнего дня Помпеи"

Впервые за 10 лет была произведена комплексная научная реставрация шедевра Карла Брюллова.

В пресс-службе Русского музея сообщают, что накануне была завершена первая комплексная научная реставрация картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Результат работы представили на открытом заседании Реставрационного совета с участием представителей Минкульта.

Сегодня завершилась первая за почти двести лет комплексная научная реставрация всемирно известного полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Это особенная картина для истории искусства России и Европы – она возглавляет список произведений русских художников во всемирном перечне шедевров. Наши ведущие специалисты и научные сотрудники провели исследовательские и реставрационные работы на высочайшем уровне. Алла Манилова, генеральный директор Русского музея

Особенность проводимых работ по реставрации полотна Брюллова заключалась в том, что за их ходом могли наблюдать посетители музея: реставрация проходила в открытой мастерской, которую от гостей музея отделяла лишь стеклянная стена. Сами работы проходили при поддержке ПАО "Газпром".

Сегодня же стало известно об открытии "Дома реставратора" на Литейном проспекте.

Фото: ВКонтакте / Русский музей