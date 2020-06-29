Дуда вышел во второй тур президентских выборов в Польше

Он набрал 45,24% голосов избирателей.

Действующий президент Польшы Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов вместе с Рафалом Тшасковским.

На данный момент посчитано 87,16% голосов - 45,24% из них набрал Дуда. Оппозиционный кандидат Тшасковский от "Гражданской платформы" набрал 28,92% голосов избирателей.

На третьем месте оказался Шимон Холовня с 13,96% голосов.

При этом Анджей Дуда назвал своё преимущество в голосовании значительным.

Преимущество большое. Я очень благодарен. Спасибо за явку, за участие в выборах. Анджей Дуда, президент Польши

Ранее Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат в Польше.

Видео: YouTube / Andrzej Duda