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Дуда вышел во второй тур президентских выборов в Польше

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Он набрал 45,24% голосов избирателей.

Действующий президент Польшы Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов вместе с Рафалом Тшасковским.

На данный момент посчитано 87,16% голосов - 45,24% из них набрал Дуда. Оппозиционный кандидат Тшасковский от "Гражданской платформы" набрал 28,92% голосов избирателей.

На третьем месте оказался Шимон Холовня с 13,96% голосов.

При этом Анджей Дуда назвал своё преимущество в голосовании значительным.

Преимущество большое. Я очень благодарен. Спасибо за явку, за участие в выборах.

Анджей Дуда, президент Польши

Ранее Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат в Польше.

Видео: YouTube / Andrzej Duda

Теги: выборы президента, дуда, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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