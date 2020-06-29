Дуда вышел во второй тур президентских выборов в Польше

Действующий президент Польшы Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов вместе с Рафалом Тшасковским.
На данный момент посчитано 87,16% голосов - 45,24% из них набрал Дуда. Оппозиционный кандидат Тшасковский от "Гражданской платформы" набрал 28,92% голосов избирателей.
На третьем месте оказался Шимон Холовня с 13,96% голосов.
При этом Анджей Дуда назвал своё преимущество в голосовании значительным.
Преимущество большое. Я очень благодарен. Спасибо за явку, за участие в выборах.
Анджей Дуда, президент Польши
Ранее Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат в Польше.
Видео: YouTube / Andrzej Duda
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