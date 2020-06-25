Глава Польши считает, что это повысит безопасность государства.

Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат в Польше. Об этом польский политик рассказал во время общения с подписчиками на Facebook. Политик отметил, что государству необходимо присутствие американских военных на его территории.

Дуда считает, что солдаты из НАТО станут дополнительным гарантом безопасности американских инвестиций в Польшу. Политик напомнил, что бизнесмены из США активно занимаются инвестициями в Варшаве именно потому, что считают страну безопасной для вложений.

Напомним, что ранее Анджей Дуда заявил, что никогда не обсуждал с Дональдом Трампом переброску ядерного вооружения США в Польшу. Он заверил, что подобных планов между странами не существует.

Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов.

Видео: The White House