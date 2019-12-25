На территории страны будут находиться две тысячи американских военных.

США резко увеличат число своих военных в Польше. Об этом сообщили журналисты из Gazeta Prawna. Вашингтон планирует перебросить две тысячи солдат, хотя ранее планировал направить в Варшаву всего тысячу военнослужащих. Некоторые военные будут передислоцированы из Германии.

В Польше заметили, что Варшава в ближайшем времени может закупить у США боевые вертолеты. Речь идет о Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper. Аналитики не исключают возможности того, что Белый дом предоставит коллегам 30 истребителей F-16.

Напомним, что 24 польский президент Анджей Дуда с рабочим визитом посетит США. Он встретится с Трампом, чтобы обсудить военное сотрудничество. В этот день чиновники договорятся о поставках пяти транспортников С-130 Hercules.

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США.