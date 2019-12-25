Варшава не планирует размещать ядреное оружие США на территории своего государства.

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США. Об этом во время эфира на местном телеканале рассказал глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох. По сведениям от чиновника, Варшава не ведет переговоры о размещении на своей территории американских ядерных ракет.

Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши

В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО. Солох напомнил, что Москва не отказывается от возможности первой применить тактическое вооружение. В Варшаве уверены, что основным гарантом защиты от ядерного оружия в составе НАТО остаются США.

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу.