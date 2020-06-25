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Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов

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В США выборы президента страны намечены на ноябрь 2020 года.

Дональд Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции после рабочей встречи с президентом Польши в Вашингтоне. Политик напомнил, что американские выборы запланированы на ноябрь 2020 года.

Вы, вероятно, слышали, что у нас будут выборы, и, наверное, я не смогу посетить Польшу до окончания выборов, но если все будет хорошо, мой ответ совершенно положительный

Дональд Трамп, президент США

В 2019 году визит американского политика в Варшаву был отменен из-за урагана в США. 

Напомним, что президентские выборы в Польше в 2020 году состоятся в воскресенье, 28 июня.

Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия.

Теги: дональд трамп, польша, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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