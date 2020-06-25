В США выборы президента страны намечены на ноябрь 2020 года.

Дональд Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов. Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции после рабочей встречи с президентом Польши в Вашингтоне. Политик напомнил, что американские выборы запланированы на ноябрь 2020 года.

Вы, вероятно, слышали, что у нас будут выборы, и, наверное, я не смогу посетить Польшу до окончания выборов, но если все будет хорошо, мой ответ совершенно положительный Дональд Трамп, президент США

В 2019 году визит американского политика в Варшаву был отменен из-за урагана в США.

Напомним, что президентские выборы в Польше в 2020 году состоятся в воскресенье, 28 июня.

Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия.