Активизация документа позволит США в ускоренные сроки создать гиперзвуковые ракеты.

Дональд Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия. Американский лидер активировал закон, который применялся США в военное время или во время объявления чрезвычайных ситуаций. Документ позволяет в ускоренном режиме вести разработку гиперзвукового оружия и космических технологий.

Политик отметил, что без специального закона местная промышленность не сможет создавать сверхвысокие и высокотемпературные композиты для гиперзвуковых, стратегических систем запуска. По словам Трампа, производство таких материалов имеет важное значение для национальной обороны страны. Потребности государства будут удовлетворены в рамках подписанного акта наиболее эффективным способом.

Напомним, что в мае 2020 года президент США заявил, что Америка создает "невероятную" боевую технику, уровень которой мир не видел ранее.

Трамп предложил называть COVID-19 "кунг-флю" или "Ухань".