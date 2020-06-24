Трамп предложил называть COVID-19 "кунг-флю" или "Ухань"

Текущее название COVID-19 для коронавируса американский президент считает странным.

На предвыборном митинге в штате Аризона Дональд Трамп заявил, что название COVID-19 для коронавирусной инфекции мало кому понятно и с таким же успехом вирус можно было назвать "кунг-флю" (от английского flu — "грипп")

Более подходящим словом для "ковида" будет китайский грипп или "Ухань", считает Трамп, так как вспышка инфекции была зафиксирована впервые именно в Китае.

Всего, по словам президента, он мог бы перечислить "19 или 20 наименований" коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп пригрозил тюремными сроками за порчу памятников в США.