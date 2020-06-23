Глава государства распорядился задерживать всех, кто совершает акты вандализма на территории страны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим тюремными сроками за порчу памятников в США. Об этом он написал в своем Twitter.

Недавно американский лидер заявил, что за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона и повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне нарушители получат до 10 лет тюремного заключения.

Он заверил, что его приказ уже вступил в силу. Правоохранительные органы в праве использовать его задним числом для наказания злоумышленников. Трамп уточнил, что никаких исключений не последует.

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Видео: телеканал WTVD, Youtube/Storyful Rights Management, Washington Post