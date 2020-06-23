Детей госпитализировали в больницу.

На северо-востоке Москвы найдены дети, которых могли готовить к продаже. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на свои источники.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Появилась информация о том, что на улице Аргуновская обнаружены пятеро детей. По данным источника СМИ, в помещении правоохранительные органы обнаружили оформленные на них документы на китайском языке. Кроме того, в квартире были две няни-китаянки. Кем являются их родители пока неизвестно.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Позднее в Telegram появилось видео, как правоохранители выводят детей из дома. На кадрах видно, что дети ещё совсем маленькие. По предварительным данным, все они от суррогатных матерей. Их должны были отправить в Китай, но из-за пандемии и введеных ограничений их не смогли забрать. Медики оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что представители Superjob опровергли информацию об утечке данных 5 млн россиян.

Видео: Telegram / 112