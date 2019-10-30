Они заверили, что утечка базы данных никак не связана с их сервисом.

Представители Superjob опровергли информацию об утечке данных 5 млн россиян. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Superjob утверждает, что специалисты регулярно проводят аудит безопасности. Все найденные уязвимости незамедлительно устраняются. Кроме того, сервис усиливает меры по контролю доступа и использует деперсонализацию данных.

Так что, скорее всего, это все вообще не имеет никакого отношения к Superjob. Наша база на порядок больше, а структура данных похожа у всех ждобсайтов. - собеседник агентства от Superjob

Недавно в СМИ появилась информация, что эксперты компании DeviceLock зафиксировали утечку данных почти 5 млн россиян. По их мнению, это произошло с одного из порталов по трудоустройству. Среди данных, попавших в сеть были контактные данные, фамилии, имена и отчества россиян. Такую информацию предоставил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве загорелся автомобиль.

Видео: Youtube/Dmitry Puchkov