Возгорание ликвидировали. Движение в сторону центра в скором времени будет восстановлено.

В тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы на своей официальной странице в Twitter.

О происшествии стало известно несколько часов назад. В материале сказано, что движение по тоннелю в сторону центра Москвы полностью перекрыто. Представители ЦОДД просят москвичей выбирать удобный маршрут и заранее планировать свой путь.

Движение в область осуществляется без затруднений.

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Фото: Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы